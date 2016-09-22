خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أرمينيا ومالطا بيوم الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس سيرج سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلادها. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس سيرج سركيسيان، والرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا.