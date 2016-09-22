«خليفة الإنسانية» تغيث اللاجئين العائدين من باكستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تم البدء بتنفيذ مشروع إغاثة اللاجئين العائدين من باكستان بتمويل من المؤسسة وذلك في منطقتي بتخاك وباريكاب في محافظة كابول.

وتشمل المساعدات مواد غذائية وإيواء لفصل الشتاء وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة منها 157 أسرة.

إغاثة عاجلة

وقال جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية إن هذه المساعدات تعتبر مساعدات إغاثية وعاجلة من طرف مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث كان العائدون من باكستان في حالة معيشية سيئة، وستقوم المؤسسة مستقبلاً بتقديم خدمات أخرى للاجئين كحفر الآبار لتوفير المياه الصالحة للشرب والتعاون مع اللاجئين ليتمكنوا من العودة إلى حياة طبيعية. ومن جانبهم شكر المستفيدون مؤسسة خليفة على هذه المساعدات القيمة ودعوا بالخير والسلامة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة والقائمين على المؤسسة.