أخبار عاجلة

موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«خليفة الإنسانية» تغيث اللاجئين العائدين من باكستان

Google+ Print
«خليفة الإنسانية» تغيث اللاجئين العائدين من باكستان «خليفة الإنسانية» تغيث اللاجئين العائدين من باكستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تم البدء بتنفيذ مشروع إغاثة اللاجئين العائدين من باكستان بتمويل من المؤسسة وذلك في منطقتي بتخاك وباريكاب في محافظة كابول.

وتشمل المساعدات مواد غذائية وإيواء لفصل الشتاء وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة منها 157 أسرة.

إغاثة عاجلة

وقال جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية إن هذه المساعدات تعتبر مساعدات إغاثية وعاجلة من طرف مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث كان العائدون من باكستان في حالة معيشية سيئة، وستقوم المؤسسة مستقبلاً بتقديم خدمات أخرى للاجئين كحفر الآبار لتوفير المياه الصالحة للشرب والتعاون مع اللاجئين ليتمكنوا من العودة إلى حياة طبيعية. ومن جانبهم شكر المستفيدون مؤسسة خليفة على هذه المساعدات القيمة ودعوا بالخير والسلامة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة والقائمين على المؤسسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية