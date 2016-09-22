الأهلي يسعى لتفادي سجله المتذبذب ضد المقاولون لمنعه من دخول ' قائمة البدري السوداء '

حينما يواجه المقاولون الأهلي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت، سيكون هناك أكثر من 3 نقاط على المحك.

الأهلي فاز في الجولة الأولى على الإسماعيلي 1-0، أما المقاولون فخسر من الاتحاد السكندري 3-1.. بعيدا عن رغبة الأهلي في استكمال الانتصارات وشوق المقاولون لأول 3 نقاط هناك أمران يجب انتظارهما في مباراة ملعب بتروسبورت.

البدري يخوض يوم الخميس لقاءه الـ51 مع الأهلي في الدوري مقسمة على 3 ولايات، وخلال تلك الفترة لم يتعرض البدري للخسارة سوى في 4 مناسبات فقط.

في الولاية الأولى، خسر البدري في موسم 2009/2010 من غزل المحلة 8 فبراير 2010 2-0.

الهزيمة الثانية أنهت ولايته الأولى، حينما خسر من الدراويش 3-1 في 21 نوفمبر 2011.

الهزيمتان الأخرتان كانا أمام السكندريين، سموحة في 14 فبراير 2013 1-0 ومن حرس الحدود 3-0 في الـ28 من نفس الشهر.

إذا "قائمة البدري السوداء" إن جاز التعبير لا تضم سوى 4 فرق، وبالتأكيد لا يرغب البدري أو لاعبي الأهلي في إضافة اسم جديد لها، ولكنهم يواجهون سجلا متذبذبا للأحمر أمام ذئاب الجبل.

ففي أخر 6 مواجهات جمعت بين الأهلي والمقاولون، ظفر المقاولون بالنصر مرتين بينما فاز الأهلي 4 مرات.

وبالنسبة للبدري، فقد واجه المقاولون مرتين بسجل متذبذب أيضا.

الأولى كانت في 29 نوفمبر 2009 وفاز فيها 2-0 بهدفي محمد فضل وأحمد حسن.

ولكن المواجهة الثانية فقد فيها الأهلي نقطتين بالتعادل في 7 أبريل 2010، حيث تقدم إيهاب المصري للذئاب قبل أن يتعادل تيجاني شمس الدين بهدف عكسي بعدها.