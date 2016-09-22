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رغم أضرار النيكوتين.. "ديلى ميل": يقلل السمنة

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رغم أضرار النيكوتين.. "ديلى ميل": يقلل السمنة رغم أضرار النيكوتين.. "ديلى ميل": يقلل السمنة

>كتب بيتر إبراهيم

يعتبر التدخين هو السبب رقم واحد لسرطان الرئة ومختلف أنواع السرطان وأمراض القلب ومشاكل فى الجهاز التنفسى، ولكن واحدة من المكونات الرئيسية له يمكن أن تلعب دوراً حيوياً فى المساعدة على منع السمنة.

 

ويزعم العلماء عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن النيكوتين الموجود على نطاق واسع في كل من التبغ والسجائر الإلكترونية، يمكنه أيضاً حماية الدماغ من مرض الزهايمر أو الشلل الرعاش، إضافة إلى أنه يقمع الرغبة فى تناول الطعام.

 

وأشار الباحثون إلى أن النيكوتين يتيح للناس أن تستهلك كمية أقل من الطعام وعدم الوصول إلى أكبر قدر من الوزن، ولكن الخبراء يقولون إنه ما زال ينبغى تجنب التدخين لأنه يؤدى إلى مجموعة واسعة من المشاكل الصحية التى تفوق الفوائد.

 

وقال رئيس فريق الباحثين الدكتور "أورسولا وينزر" من جامعة تكساس: "إننا لا نشجع الناس على التدخين". وأضاف الباحثون أنه يمكن استخدام لبان النيكوتين للمرضى الذين يعانون من الزهايمر والخرف والذين يريدون قمع الشهية لتجنب الوزن الزائد.

 


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