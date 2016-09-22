اقتبس منه قصة فيلمه الأخير: أحمد فهمي يمتلك أول ملجأ للكلاب المعوّقة في مصر

كشف الممثل والمؤلف أحمد فهمي نجم فيلم "كلب بلدي" عن أسرار جديدة حول قصة الفيلم الذي احتلّ المركز الثاني في قائمة إيرادات عيد الأضحى، وأكّد أنه اقتبس أغلب أحداث الفيلم من وقائع حقيقية؛ وهو الذي يمتلك بشراكة زوجته منة، ابنة النجم حسين فهمي والنجمة ميرفت أمين، أول ملجأ للكلاب المعوّقة والمريضة في مصر، كما أنّه خاض بالفعل تجربة تربية كلب بلدي في منزله!

فهمي أوضح أنّ أحداث الفيلم الرئيسية تبدو خرافية وغير واقعية، خصوصاً الحدث الرئيسيّ بشأن رضاعة الطفل روكي من الكلبة البلدي فريسكا. ولكن ـ بالتفاصيل ـ هناك وقائع شاهدها بعينه وخاض تجربة تربية وإيواء كلب بلدي في منزله حيث لازمه حتى توفي، فأدرك وقتها أن كلاب الشوارع تتميّز بمواصفات "غير عادية" في ما يتعلّق بالذكاء والوفاء وخفة الظلّ والقدرة على مراوغة البشر بسبب الاحتكاك المستمرّ مع الناس في الشارع، مشيراً إلى أنّ الفيلم شهد مشاركة 150 كلباً.

المفاجأة أنّ نجاح الفيلم وتحقيقه أكثر من 10 ملايين جنيه تسبّب في تأكيد انفصال أحمد فهمي عن رفيقيه هشام ماجد وشيكو، وتعاونه للمرة الثانية مع الإعلامي أكرم حسني الشهير بأبو حفيظة في مسلسل جديد سيُعرض ضمن ماراثون رمضان 2017.