"أمير الليل" لـ رامي عياش يحصد نسبة مشاهدة عالية في أولى حلقاته .. ولكن

بدأت شاشتا LBCI وldc عرض اولى حلقات مسلسل "أمير الليل" الذي يخوض من خلاله رامي عياش أولى تجاربه الدرامية على الشاشة الصغيرة، بعد تجربة تمثيلية وحيدة من خلال الشاشة الكبيرة عبر فيلم "باباراتزي " الذي لم يحقق ما كان متوقعاً منه على مستوى العرض والاقبال الجماهيري عليه، ويبدو أن رامي كممثل، سيعوض من خلال مسلسل "أمير الليل" ما عجز عن تحقيقه في الفيلم وان كان من المبكر الحكم على العمل خصوصاً في حلقاته الأولى.

المسلسل استطاع ان يجذب المشاهدين الى متابعته خصوصاً وأنه يضم نخبة من النجوم في العالم العربي، وفي مقدمتهم رامي عياش الذي كان مقنعاً في ايصال احساسه الى الجمهور، ولكن لا بد من تسجيل بعض الملاحظات على المسلسل، بناء على ما نشرته مواقع التواصل الإجتماعي.

في مقدمة الانتقادات، لا بد من التوقف عند نظارتي بيتر سمعان ورامي عياش، حيث كان لافتاً حرصهما على ارتداء نظارت من أحدث طراز، حيث اختار الاول الـ"ray ban " الذي بدأ تصنيعه في العام 1953 في حين أن احدث المسلسل تعود الى العام 1939 ، بينما اختار رامي نظارات من ماركة dior موديل 2016 ، هذا عدا ملابس ولوكات الممثلين التي لم تكن متوافقة مع التاريخ الزمني للمسلسل وأحداثه. الى ذلك، لم تنجح العارضة والممثلة التونسية ليلى بن خليفة في إتقان اللهجة اللبنانية، كما اشارت التعليقات التي انتقدت اداء لهجة في التحدث باللهجة اللبنانية.