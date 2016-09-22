هل قصد المنتج مروان حداد مسلسل "أمير الليل" بتغريدة "طلع الباش زلمي"؟

من بين التغريدات الكثيرة التي تواكب عرض مسلسل "أمير الليل" مشيدة به وببطله رامي عياش، بدت لافتة تغريدة المنتج مروان حداد بالامس، إنتقد فيها عن طريق التلميح ومن دون أن يسمي، ما يعتقد أنه مسلسل "أمير الليل"، خصوصاً إذا أخذنا في عين الاعتبار توقيت نشر تغريدة حداد من ناحية، ومن ناحية أخرى تغريدات الإشادة بالعمل ورامي عياش على مواقع التواصل الإجتماعي وتحديداً على موقع "تويتر"، علما أن الممثلة الأردنية ميس حمدان، التي تشارك في المسلسل، أنشأت هاشتاغ أمير الليل قبيل عرض المسلسل على شاشة "lbci".

بالعودة إلى تغريدة المنتج مروان حداد، فلقد كتب فيها "الله يرحم أمي كانت تقلّي بس تشوف شي عاطينو أكثر من حجمه.. خمنا الباشا باشا تاري الباشا زلمه.. يا بيه شو تذكرتك يا أمي".

ومن بين التغريدات المهنئة لرامي عياش ومسلسل "امير الليل" كتبت ليلى بن خليفة التي تشارك في العمل "برافو حبيبي أنت خارق الموهبة"، أما سهى قيقانو فواكبت العمل بسلسلة تغريدات، قبيل وعند عرضه، فكتبت من بينها "حبيبي رامي فخورة فيك وقلبي كبير بوسع المدى. صوت .الحان. اسم الله .الله يحميك .فنان شامل .هللويا ولد نجم جديد بالدراما"، وأضافت "بعد اتهام رجع ادماني مع أمير الامراء رمرومتي. ليل الاتنين والثلاثاء والأربعاء سيكون من ذهب على شاشة "lbci. امير الليل"، فرد عليها رامي عياش "بشكرك سهى من كل قلبي الله يوفقك بكل اعمالك".

بدورها عبر نادين الراسي عبرت أيضاً عن إعجابها برامي عياش مثنية على أداءه وتمثيله، حين كتبت"قدّا وقدود إنت صديقي.مبدع بكل شي بتعملو. الف مبروك"، فجاءها الردّ من رامي "مش قدّك ست الكل .الله يوفقك".