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روتانا تطلق برنامجاً جديداً يكشف تاريخ الحضارة في السعودية

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الأربعاء 21-09-2016 21:05

تنظم قناة روتانا خليجية مؤتمراً صحفياً لتدشين وإطلاق برنامجها الجديد "حول المملكة" الذي سيتم عرضه قريباً، في حضور مسؤولي قنوات روتانا ومقدم البرنامج مهند أبو عبيد، وعدد من أهل الصحافة والإعلام، في فندق موفنبيك بالرياض الأحد القادم.

ويعتمد البرنامج على استخدام الجديد في ناحية التقنيات وأسلوب الطرح، من خلال رحلة استكشافية في ربوع المملكة عبر 21 حلقة، يتنقل فيها مقدم البرنامج بين مدن وقرى المملكة للتعرف على معالمها والتراث والآثار وطرق العيش والفنون الشعبية والكنوز الحضارية في ، ويلتقي بعدد من الشخصيات في كل منطقة.

ويسعى "حول المملكة" إلى تقديم المملكة بصورة جديدة كليّاً، سواء حول جغرافيا المملكة والمعلومات عن مدنها ومناطقها بأسلوب مختلف، وذلك من خلال طريقة تصوير تشابه برامج الواقع بحيث ينتقل المذيع بين المناطق وهو يقود سيارته بنفسه فيما تلتقط الكاميرات المثبّتة داخل السيارة كافة تفاصيل الرحلة.

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سيدتي

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