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جينيفر أنيستون: العدالة تحققت بانفصال براد وانجلينا

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الأربعاء 21-09-2016 20:04

بالرغم من أنّ خبر انفصال الثنائي الأشهر في هوليوود براد بيت Brad Pitt و أنجلينا جولي Angelina Jolie قد أحزن الآلاف عالمياً، فإنّه من دون أدنى شكّ قد أدخل السعادة والسرور إلى قلب النجمة العالمية جينيفر أنيستون Jennifer Aniston.

فقد ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ جينيفر قالت بعد سماعها الخبر إنّ طلاق براد وأنجلينا هو جزاء على ما حدث معها.

وأكد مصدر مقرّب من الممثلة أنّها أدرجت ما حصل ضمن نطاق "الكارما" أو ما يُعرف بالعقوبة الأخلاقية، أي أنّ الظالم سيُظلم بنفس الطريقة، والعدالة ستتحقق.

وتابع المصدر أنّ جينيفر تشعر بالرضا بفعل طلاق براد بيت وأنجلينا جولي، بعدما حدث معها هي عندما ارتبط براد بعلاقة غرامية مع أنجلينا جولي في 2004 في نفس الوقت الذي كانت هي زوجته.

يُشار إلى أنّ أنيستون لم تتحدّث عن علاقة براد بيت وأنجلينا إلا بعد مرور عام تقريباً. لكنها في عام 2005 قالت في حوار مع مجلة "فانيتي فير" إنّها تشعر بالوحدة والحزن والحيرة، وتشفق على نفسها، كما أنّها صرّحت في عام 2008 بأنّ ما فعلته أنجلينا لم يكن شيئاً جيداً أبداً. وفي عام 2015، أعلنت جينيفر أنّها بعد 10 أعوام من الشعور بالمرارة سامحت كلاً من براد وأنجلينا، ولم تعد تشعر بالغضب تجاههما.

 

 

 

 

 

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