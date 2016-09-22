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براد بيت مستعد لـ"حرب" للحصول على مطلبه من انجلينا جولي

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الأربعاء 21-09-2016 22:30

كشف موقع TMZ الأمريكي، أن النجم العالمي براد بيت Brad Pitt مستعد لخوض "حرب" مع زوجته انجلينا جولي Angelina Jolie، التي طلبت منه الطلاق، من أجل الحصول على حضانة مشتركة لأطفالهما الستة.

وقال بيت، حسب ما جاء في صحيفة "People": "انجلينا أم رائعة.. وأنا أيضاً أب رائع.. بالطبع لن أبقى بعيداً عن أطفالي".

ردّ براد بيت هذا جاء بعد أن طالبت جولي، عبر محاميهاRobert Offer، بحضانة الأطفال بسبب خوفها عليهم من المعاملة السيئة التي أظهرها زوجها في الفترة الأخيرة، إثر تناوله الكحول وتعاطيه المخدرات.

وذكرت بعض المصدار المقربة من النجمين، أن جولي غابت في الآونة الأخيرة عن زوجها بسبب انشغالها الدائم بالنشاطات الإنسانية لا سيما المتعلقة بقضايا النازحين السوريين، كما أن بيت أولى كل وقته لأعماله وأفلامه، ما زاد عمق الهوة بينهما.

يشار إلى أن الممثلة الشهيرة انجلينا جولي تقدمت الإثنين الماضي بمعاملات الطلاق الرسمية، ما شكل صدمة كبيرة للجمهور والنجوم.

 

 

 

 

 

 

 

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