عامر حسين لـ في الجول: جلسة بين وزير الرياضة وأبو ريدة والقوات المسلحة لحل أزمة الملاعب

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إن رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة سيجتمعان مع اللواء محمد فريد حجازي الأمين العام للقوات المسلحة الأحد المقبل.

وترفض الأمانة العامة للقوات المسلحة استضافة مباريات الدوري الممتاز في الوقت الراهن.

يأتي ذلك في وقت يصعب فيه استضافة استاد الإسكندرية لأي مباريات بسبب أعمال الإصلاح الجارية فيه، ما يزيد من قدر الأزمة.

وقال حسين لـFilGoal.com: "رفض الأمانة العامة لاستضافة المباريات جعلتنا نوقف الإصلاحات في استاد الإسكندرية".

وأوضح "الاستاد سيستضيف بعض مباريات الجولة الثانية، هذا الأمر يزيد من تعقيد الموقف بالنسبة للملعب".

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