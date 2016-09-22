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تحليل في الجول – ضياء السيد يشرح كيف يفوز الأهلي على المقاولون.. نقطة تحكم تألق الذئاب

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تحليل في الجول – ضياء السيد يشرح كيف يفوز الأهلي على المقاولون.. نقطة تحكم تألق الذئاب تحليل في الجول – ضياء السيد يشرح كيف يفوز الأهلي على المقاولون.. نقطة تحكم تألق الذئاب

يرى ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب أن فوز الأهلي على المقاولون العرب يتوقف على عدة عوامل، بينما يشدد أن ذئاب الجبل لديهم القدرة على تحقيق المتاعب للاعبي الأحمر إذا حققوا أمرا واحدا.. هذا ما يقوله لـFilGoal.com.

ويواجه المقاولون الأهلي على ملعب بتروسبورت الخميس في الجولة الثانية للدوري، بعد خسارة الأول من زعيم الثغر 3-1 حينما فاز الأحمر على الإسماعيلي 1-0.

ويقول ضياء السيد لـFilGoal.com: "الأهلي يسعى للاستمرار في الانتصارات، حسام البدري يرغب في تثبيت فكره والحصول على دفعة جديدة، والجمهور يأمل في الفوز ليطمئن على المستوى بعد لقاء الإسماعيلي".

وأضاف "أما المقاولون يرغب في الخروج من كبوته بعد الخسارة من الاتحاد".

نقاط قوة الأهلي؟ يراها ضياء السيد في وجود البدائل في كل مركز، بجانب التفوق البدني والفني لعناصره على حساب عناصر المقاولون.

أما نقاط ضعف الأهلي فهي عدم ترجمة الاستحواذ الكبير إلى أهداف.. "يجب إنهاء الهجمات بشكل صحيح وتحويل السيطرة لفعالية حقيقية، عكس ما ظهر في لقاء الإسماعيلي".

وشدد " دفاع الأهلي يجب أن يكون حذرا وأن يقوم خط الوسط بتقديم الدعم له".

ولكن، كيف يهدد المقاولون الأهلي؟

يرى ضياء السيد أن "المقاولون العرب يملك عناصر مميزة ولكن يجب عليهم نسيان نجوميتهم السابقة والانصهار في كتلة الفريق. عليهم الالتزام بشكل كبير بتعليمات محمد عودة وأن يتخلى كل لاعب عن الاعتماد على نفسه بشكل فردي".

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