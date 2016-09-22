ضربة لبرشلونة.. ميسي يغيب 3 أسابيع للإصابة

تلقى برشلونة ضربة موجهة بعدما تأكد غياب ليونيل ميسي نجم الفريق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي لإصابة خلال مباراة أتليتكو مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني غادر بسببها ملعب المباراة في الدقيقة 59 وشارك بدلا منه أردا توران.

وكشفت قناة bein sports عن إصابة ميسي بشد في منشأ العضلة الأمامية في القدم اليمنى، بعدما أجرى الفحوصات الطبية الأولية.

وبذلك يغيب ميسي عن برشلونة في مباريات سبورتنج خيخون وسيلتا فيجو وديبورتيفو لاكرونا في الدوري الإسباني، وبروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة في المباراة بهدف لكل فريق ويرفض تقليص الفارق مع ريال مدريد الذي تعادل مع فياريال بنفس النتيجة.