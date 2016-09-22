زيدان: لا يمكن إحراز النقاط الثلاثة في الدقيقة الأخيرة دائما

(إفي): قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إنه "من غير الممكن إحراز النقاط الثلاثة في الدقيقة الاخيرة دائما" وذلك بعد تعادل فريقه بهدف لمثله أمام ضيفه فياريال في الليجا.

وعن ركلة الجزاء التي تسبب فيها سيرخيو راموس وتقدم من خلالها فياريال، قال إن "الاخطاء دائما ما تحدث في كرة القدم"، مضيفا "لم نتعادل بسبب الخطأ الذي ارتكبناه دفاعيا، إنه بسبب الشوط الاول بأكمله، لم نكن في المستوى بالشوط الاول، لأن الشوط الثاني كان رائعا".

وأضاف "لا يمكن تحقيق النقاط الثلاثة دائما في الدقيقة الاخيرة. لم نؤدي بالشكل المطلوب في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني أتيحت لنا فرصا ولا يمكن أن ألوم أحدا من اللاعبين. أنني سعيد بما فعلوه. لن نتحدث بعد الآن عن رقم قياسي. علينا العمل بشكل جيد".

وأكد أن الفريق افتقد "القوة" في الشوط الاول رغم سيطرته على اللعب، وأشاد بلاعبيه في الشوط الثاني، قائلا "الشوط الثاني كان رائعا في القوة والفرص التي سنحت لنا".

وأكد زيدان أنه لا يفكر في نتيجة مباراة منافسيه المباشرين على الصدارة أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو وأن تركيزه منصب على المباراة القادمة في الليجا.

وقال "ما يهمني فريقي، الان علينا الراحة لان المباراة القادمة في الليجا تأتي سريعا. سنلعب ثلاث مباريات في ستة أيام. يجب أن نستريح والاستعداد لمباراة لاس بالماس".