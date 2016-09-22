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فرج عامر لـ كلام في الجون: هناك قدر من الإستجابة من الداخلية بخصوص عودة الجمهور.. ولكن

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فرج عامر لـ كلام في الجون: هناك قدر من الإستجابة من الداخلية بخصوص عودة الجمهور.. ولكن فرج عامر لـ كلام في الجون: هناك قدر من الإستجابة من الداخلية بخصوص عودة الجمهور.. ولكن

قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ورئيس نادي سموحة إن هناك "استجابة" من قبل وزارة الداخلية بخصوص بيان لجنته البرلمانية الذي يطالب بعودة الجمهور خلال 90 يوما.

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وقال فرج عامر لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة (ميجا إف إم): "90 يوم مدة كافية لتنفيذ جميع اشتراطات النيابة، بجانب الإجراءات التي تخص المنظومة الرياضية مثل كارنيهات الجمهور والكاميرات في الملعب".

وأضاف "الدولة واجهت الإرهاب وأجهزنا على 99% منه، كما أن الأمن تحسن في الشارع لكن يبقى أمر عودة الجمهور مثل الصندوق الأسود لا أحد يقترب منه".

وكشف "هناك قدر من الاستجابة من الداخلية ولكن هناك تجاوزات حدثت في المباريات التي حضرها الجمهور. لذا هناك قدر من الشك".

وأتم "الجميع يريد عودة الجمهور، ولكن هناك تفاوت في مدى رغبة كل طرف".

وتقام مباريات الدوري المصري الذي لعبت منه الجولة الأولى بدون حضور جماهيري.

وتبدأ الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس بمواجهة طنطا ضد أسوان.

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