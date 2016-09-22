المقاولون لـ في الجول: نريد التعويض أمام الأهلي في ' مباراة الشهرة '

ينوي المقاولون تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري أمام الأهلي، هكذا يقول محمد عادل مدير الكرة في نادي ذئاب الجبل.

ويواجه المقاولون الأهلي على ملعب بتروسبورت غدا الخميس في الجولة الثانية للدوري، بعد خسارة الأول من زعيم الثغر 3-1 حينما فاز الأحمر على الإسماعيلي 1-0.

وقال عادل لـFilGoal.com: "ننوي تعويض هزيمة الاتحاد أمام الأهلي. نثق في لاعبينا ويتبقى التوفيق فقط".

وأضاف "دعنا نكون صرحاء، مباريات الأهلي والزمالك مباريات بطولة لنا، يضمان أفضل لاعبين في مصر وأي فريق يلعب أمامهما من أجل الشهرة.. نفس الأمر كما في إسبانيا عندما تقابل الفرق ريال مدريد أو برشلونة".

وعن نقاط قوة الأهلي قال "الأهلي لديه حلول فردية مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان، فضلا عن القدرة الجماعية".

وواصل "وجود حسام غالي أيضا هام بالنسبة لهم".

وكشف "رصدنا مكافآت خاصة للاعبين في حال الفوز".

وأتم "وافقنا على اللعب غدا في بتروسبورت، لكننا متمسكون بتحمل اتحاد الكرة لقيمة استئجار الملعب، هذه قضية بيننا وبينهم لكن لا علاقة لها بخوض المباراة من عدمه".