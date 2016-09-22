في الجول يوضح ملاعب وتوقيت مباريات الجولة الثانية للدوري.. ظهور نادر لاستاد الإسكندرية

عادت حالة التخبط بخصوص مواعيد ومباريات الدوري الممتاز مرة أخرى، في جولته الثانية.

يقدم FilGoal.com مواعيد وملاعب المباريات الخاصة بالجولة الثانية من عمر المسابقة والتى ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

الخميس

طنطا وأسوان فى تمام الثالثة عصرا على ملعب نادي طنطا.

الإسماعيلي والإنتاج الحربي فى تمام الخامسة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية.

المقاولون العرب والأهلي فى تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت.

الجمعة

الداخلية وبتروجيت فى تمام الخامسة مساء على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية.

إنبي والشرقية فى تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت.

السبت

المصري والنصر للتعدين فى تمام الثالثة عصرا على ملعب استاد الإسكندرية.

وادي دجلة والاتحاد في الخامسة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

سموحة ومصر للمقاصة فى تمام الثامنة مساء على ملعب استاد الإسكندرية.

من جانبه أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن استاد الإسكندرية سيشهد إقامة مباريات الجولة الثانية فقط لا غير على أن يعود مغلقا من جديد نظرا لعدم الانتهاء من الاصلاحات وتم اللجوء إليه هذه الجولة رغم إغلاقه نظرا لرفض الأمانة العامة للقوات المسلحة استضافة المباريات على ملاعبها حتى الآن.