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البدري لـ في الجول: المقاولون لا يقل عن الإسماعيلي.. أثق في لاعبي الأهلي

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البدري لـ في الجول: المقاولون لا يقل عن الإسماعيلي.. أثق في لاعبي الأهلي البدري لـ في الجول: المقاولون لا يقل عن الإسماعيلي.. أثق في لاعبي الأهلي

تحدث حسام البدري المدير الفني للأهلي قبل مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على الإسماعيلي، وهو اللقاء الذي يراه البدري مثل لقاء المقاولون، وهذا ما يوضحه في تصريحاته لـFilGoal.com.

"اللقاء صعب جدا وقوي"، هكذا بدأ البدري تصريحاته قبل أن يضيف "المقاولون العرب منافس عنيد ودائما ما يظهر بشكل جيد في المباريات الكبرى، خاصة أمام الأهلي".

وواصل "لابد من احترام ذئاب الجبل وعمل ألف حساب لهم".

وشدد "المقاولون لا يقل عن الإسماعيلي. مواجهة الخميس ليست نزهة".

وأوضح "الأهلي سيلعب على الفوز ولا غيره، أثق في قدرة وعزائم لاعبي الأهلي في مواصلة طريق الانتصارات رغم قوة المقاولون".

وأكمل "وضعنا في حساباتنا ما ظهر من إيجابيات وسلبيات أمام الإسماعيلي".

وأتم "سنعمل على استغلال كل ميزة والابتعاد عن كل عيب لنظهر بشكل أفضل أمام المقاولون".

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