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بالفيديو - بمشاركة رمضان والمحمدي.. هال يصعق ستوك في كأس الرابطة

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بالفيديو - بمشاركة رمضان والمحمدي.. هال يصعق ستوك في كأس الرابطة بالفيديو - بمشاركة رمضان والمحمدي.. هال يصعق ستوك في كأس الرابطة

ودع ستوك سيتي الذي يضم رمضان صبحي منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة على يد هال سيتي الذي يلعب له أحمد المحمدي يوم الأربعاء.

ففي المباراة الأولى التي يشارك فيها رمضان صبحي جناح ستوك سيتي بشكل أساسي استقبل الفريق منافسه هال سيتي ضمن دور الـ32 من البطولة.

بدأ المحمدي المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 69، بينما لعب رمضان المباراة كاملة.

وتأهل النمور لدور الـ16.

أهداف رائعة

وسجل هدف ستوك سيتي الجناح ماركو أرناتوفيتش الذي انطلق من الناحية اليسرى لعمق الملعب مستغلا المساحة الفارغة التي تسبب فيها رمضان صبحي بعدما اخترق منطقة جزاء هال.

وسدد أرناتوفيتش بقدمه اليسرى مسجلا هدف ستوك في الدقيقة 24.

فيما جاء هدف هال عن طريق ريان ماسون بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

قبل دقائق من نهاية اللقاء، حرم ديفيد مارشال حارس هال رمضان صبحي من تسجيل هدف قاتل بعد أن تصدى لتسديدة المصري من داخل منطقة الست ياردات.

في الوقت القاتل سجل ماركوس هينركسون هدف الفوز لزملاء أحمد المحمدي بالدقيقة 90.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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