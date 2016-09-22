تغريدة - جماهير ستوك تتغنى بمهارات رمضان رغم الخسارة القاتلة

أشادت جماهير ستوك سيتي بمهارات وإمكانيات رمضان صبحي بعد مشاهدته في أول مباراة كاملة له، وذلك ضد هال سيتي يوم الأربعاء.

للمرة الأولى من انتقاله لستوك شارك رمضان بشكل أساسي ولعب مباراة كاملة لكنها انتهت بخسارة قاتلة 2-1 لزملاء أحمد المحمدي الذي شارك في الدقائق الـ20 الأخيرة (التفاصيل).

ورغم خسارة ستوك للمباراة وتوديع بطولة كأس رابطة المحترفين من دور الـ32 إلا أن جماهير ستوك تغنت بمهارات رمضان صبحي.

ويستعرض FilGoal.com ردود أفعال جماهير ستوك على مشاركة رمضان.

قبل انطلاق اللقاء

"متحمس لرؤية ما سيقدمه رمضان صبحي.. إمكانيات كبيرة".

"رمضان يلعب بشكل رائع، مدافعي هال لا يعرفون ماذا يفعلوا لكي يوقفوه، لابد أن يبدأ مباراة السبت".

"رمضان صبحي هو المستقبل".

"أشعر بسعادة بالغة لمشاهدة رمضان صبحي الليلة".

"رمضان يلعب بشكل مبهر الليلة".

وبعد خسارة اللقاء قالوا..

"على الأقل هناك شيء إيجابي من مباراة الليلة.. وهو رمضان صبحي".

"رمضان صبحي هو لاعبي المفضل الجديد"

"الشيء الإيجابي الوحيد من مباراة الليلة هو رمضان صبحي، إنه موهبة رائعة".