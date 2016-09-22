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رمضان صبحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ستوك وهال

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رمضان صبحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ستوك وهال رمضان صبحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ستوك وهال

اختير رمضان صبحي جناح ستوك سيتي كأفضل لاعب في مباراة الفريق ضد هال سيتي بكأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

للمرة الأولى من انتقاله لستوك شارك رمضان بشكل أساسي ولعب مباراة كاملة لكنها انتهت بخسارة قاتلة 2-1 لزملاء أحمد المحمدي الذي شارك في الدقائق الـ20 الأخيرة (التفاصيل).

وأعلنت اللجنة الفنية المكونة من رعاة البطولة فوز رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة عقب نهايتها.

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ويستعد ستوك لملاقاة وست بروميتش ألبيون يوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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