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بالفيديو - مراوغات مهينة وهدف قاتل ضائع في ملخص رمضان صبحي أمام هال

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بالفيديو - مراوغات مهينة وهدف قاتل ضائع في ملخص رمضان صبحي أمام هال بالفيديو - مراوغات مهينة وهدف قاتل ضائع في ملخص رمضان صبحي أمام هال

لفت رمضان صبحي جناح ستوك سيتي الأنظار في مباراة فريقه ضد هال سيتي بكأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

للمرة الأولى من انتقاله لستوك شارك رمضان بشكل أساسي ولعب مباراة كاملة لكنها انتهت بخسارة قاتلة 2-1 لزملاء أحمد المحمدي الذي شارك في الدقائق الـ20 الأخيرة (التفاصيل).

مهارات اللاعب الشاب التي ظهرت في الدوري المصري طوال الموسمين الماضيين وجدت مكانا في الملاعب الإنجليزية أيضا.

فقد استخدم رمضان مهاراته الكبيرة في عدة مراوغات لمدافعي هال سيتي وصنع أكثر من فرصة خطيرة لزملائه.

تغريدة - جماهير ستوك تتغنى بمهارات رمضان رغم الخسارة القاتلة

رمضان صبحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ستوك وهال

في الدقائق الأخيرة من المباراة أهدر لاعب منتخب فرصة تسجيل هدف قاتل لكن تألق حارس هال حرمه من ذلك.

شاهد ملخص رمضان صبحي أمام هال من هنا

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فيديو اليوم السابع

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