مارك هيوز: رمضان أظهر موهبته.. وسيكون من اللاعبين الكبار

أشاد مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي بالدولي المصري رمضان صبحي، بعدما ظهر بمستوى جيد أمام هال سيتي.

وخسر ستوك سيتي أمام هال سيتي بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

وشارك رمضان صبحي لأول مرة مع ستوك سيتي من البداية وحتى نهاية المباراة وقدم مستوى جيد.

وعقب المباراة قال هيوز للصحفيين: "رمضان أثبت أنه يمتلك موهبة مميزة أظهرها خلال المباراة الأولى له بشكل أساسي".

وتابع "قدم أداء جيد في المباراة وفي السنوات المقبلة سيكون ضمن اللاعبين الكبار".

وظهر رمضان صبحي مرتين مع ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي وإيفرتون.

وحصل رمضان صبحي على لقب أفضل لاعب في هذه المباراة رغم خسارة فريقه.