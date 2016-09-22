6 تغريدات تلخص كلمة الرئيس أمام مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر 6 تغريدات تلخص كلمة الرئيس في جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة السورية.

وجاءت فيما يلى :

1/ لابد من التوصل لحل للأزمة السورية من خلال التفاوض بعيداً عن أطماع الجماعات الإرهابية.

2/ لابد من التوصل لإتفاق دائم بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

3/ لا مجال لاعادة الوقت وكل يوم يمر تزداد المعاناة ومصر حريصة على الحل وملتزمة بالعمل مع الشركاء للتوصل إلى حل للأزمة السورية.

4/ مصر يمكن أن تلعب دوراً في المفاوضات السورية خصوصاً في ضوء علاقتنا الجيدة مع كل الأطراف.

5/ يجب محاسبة المسؤولين عن قصف قافلة الإغاثة في سوريا.

6/ نرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي تم التوصل إليه برعاية روسية أمريكية.