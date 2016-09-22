إزالة 61% من منازل تل العقارب استعدادًا لتطوير المنطقة

قالت الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أجهزة المحافظة انتهت من إزالة أكثر من 61% من منازل تل العقارب، بواقع 180 منزلاً من أصل 270، وقد نقلت أجهزة الحى قاطنيها إلى وحدات تابعة لمحافظة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، حتى يتم الانتهاء من تطوير المنطقة.

وأضافت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى استكمال إزالة عقارات "تل العقارب" و"جبل عز"، وذلك فى إطار حرص أجهزة محافظة القاهرة وحى السيدة زينب، على إعادة تطوير المنطقة بالكامل.