30 سبتمبر.. آخر موعد لتلقى النقابات المهنية طلبات وحدات الإسكان الاجتماعى

تنتهى نقابات "الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والعلاج الطبيعى، والمهن الاجتماعية"، 30 سبتمبر الجارى، من تلقى طلبات أعضائها للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى التابعة لوزارة الإسكان، بنفس الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحجز بالمشروع عن طريق الإعلانات الصادره بالجرائد الرسمية.

يأتى ذلك فى إطار ما أعلنت وزارة الإسكان، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص وحدات سكنية للنقابات من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، فى مدن: "برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، بنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة"، بجانب "مدينتى العلميين الجديدة، و6 أكتوبر"، على أن يتم تسليمهم بعد عام، مشيرة إلى أنه جارى بحث مد فترة الحجز لمدة أخرى.

وطالبت وزارة الإسكان النقابات، بسرعة موافاتها بالأعداد المطلوبة بكل مدينة من المدن المشار إليها، على أن تكون الآلية المتبعة لانضمام أعضاء النقابات للمشروع، هى:

- التقدم بإيداع مبلغ 9 آلاف و125 جنيهًا، كمقدم حجز لوحدة الإسكان الاجتماعى ومصاريف الاستعلام المقررة لصالح حساب بنك التعمير والإسكان فرع الزمالك لدى هيئة البريد المصرى ح/00135013000234818 الحساب الذهبى.

- إعداد ملف يقدمه العضو لحجز وحدة مشروع الإسكان الاجتماعى، ويرفق بالملف صورة إيصال إيداع مقدم الحجز ومصاريف الاستعلام بالبريد، يتم تسليمه بالنقابة الفرعية التابع لها.

- تتولى لجنة بالنقابة الفرعية تسليم الملفات مرفق بها كشوف الأسماء إلى النقابة العامة، والتى بدورها تتولى تسليمها إلى ممثل الصندوق بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالعباسية.