مباحث منيا القمح تضبط 5 أشخاص بحوزتهم 50 كيلو بانجو وسلاح وهيروين

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية من توجيه ضربة لتجار المخدرات والعناصر الإجرامية بدائرة المركز وتم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء وكمية من عقار الهيروين قبل ترويجها على عملائهم.

تلقي اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية مفاده قيام الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح والنقيب محمد فؤاد والنقيب أحمد شويخ، والنقيب محمد مجاهد معاونو مباحث المركز بتشكل حملة أمنية على المناطق التي تحوي العناصر الإجرامية بدائرة المركز.

وتمكن ضباط المركز من القبض على كلا من "مصطفى.م.ع"، 20 سنة عاطل ومقيم كفر بدران وبحوزته كمية من نبات البانجو تزن 50 كيلو جرام، وتم تحرير محضر رقم 35883 جنح منيا القمح، كما تم ضبط "أدهم. م. أ"، 35 سنة عاطل ومقيم سنهوا، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و41 لفافة من عقار الهيروين، "محمد. س. م" وبحوزته عاطل ومقيم السعديين وبحوزته 23 لفافة من عقار الهيروين، كما تم ضبط "أحمد. صبحي "، وشهرته "العجوز"، وبحوزته 75 جرام هيروين، كما تم ضبط "عبد الله. م.أ" وشهرته "البوشي" وبحوزته كمية من الهيروين.

تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار اسلام حشيش رئيس نيابة منيا القمح لعمل اللازم.