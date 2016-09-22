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بالفيديو - محمد صلاح يصنع ويسجل في فوز روما برباعية على كروتوني

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بالفيديو - محمد صلاح يصنع ويسجل في فوز روما برباعية على كروتوني بالفيديو - محمد صلاح يصنع ويسجل في فوز روما برباعية على كروتوني

تألق الدولي المصري محمد صلاح في فوز فريقه روما على كروتوني برباعية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر خلال المباراة التي لعب فيها 67 دقيقة.

افتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لروما في الدقيقة 26، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ دفاع كروتوني في تشتيت الكرة.

وسجل المهاجم إدين دزيكو الهدف الثالث لروما في الدقيقة 48، وعاد ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وخرج روما في الدقيقة 67 من المباراة وشارك بدلا منه الإسباني خوان إيتوربي، وتلقى صلاح تحية الجماهير المتواجدة في ملعب الأوليمبكو.

وشارك النجم فرانشيسكو توتي قائد فريق روما في المباراة كاملة لأول مرة منذ فترة طويلة.

بهذه النتيجة وصل روما للنقطة 10 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتجمد رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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