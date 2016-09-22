بايرن ميونيخ يتخطى هيرتا برلين بثلاثية في الدوري الألماني

(إفي) أوقف فريق بايرن ميونيخ سلسلة انتصارات ضيفه هيرتا برلين وفاز عليه بثلاثية نظيفه ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الألماني.

وحقق الفريق البافاري العلامة الكاملة في أول أربع مواجهات بالمسابقة التي يحمل لقبها في آخر أربعة مواسم لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة.

في المقابل تلقى هيرتا برلين أول هزيمة له في المسابقة ليتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الخامس.

افتتح الفرنسي فرانك ريبيري التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 16 وضاعف تياجو الكانتارا الغلة في الدقيقة 68.

وفي اول مباراة يخوضها مع بايرن هذا الموسم، أحرز الجناح الهولندي العائد من الاصابة اريين روبين الهدف الثالث لبايرن بعد سبع دقائق من دخوله أرض الملعب بديلا لتوماس مولر قبل ثلث ساعة من النهاية.

شاهد الأهداف

وقفز فريق كولن للوصافة بعشر نقاط بفوزه 1-3 على مضيفه شالكه الذي يحتل المركز قبل الاخير بلا نقاط.

وعلى الرغم من تقدم أصحاب الارض في النتيجة عن طريق كلاس يان هونتلار في الدقيقة 36 إلا أن فرحتهم لم تدم كثيرا بعدما ادرك الضيوف التعادل عبر يويا أوساكو بعدها بدقيقتين.

وأحرز أنطوني موديست وسيمون زولر الهدفين الثاني والثالث لكولن في آخر ربع ساعة.

واستمرت مأساة فريق فيردر بريمن بخسارته للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، ليتذيل الترتيب بلا نقاط وبفارق الاهداف خلف شالكه.

ورغم تقدمه على أرضه في البداية أمام ماينز بهدف لإيزيت هارجروفيتش في الدقيقة 12 إلا أنه استقبل هدفين في آخر خمس دقائق عبر يونيس مالي في الدقيقة 87 وبابلو دي بلاسيس في الدقيقة 90.

وارتقى ماينز بهذا الفوز إلى المركز السابع بسبع نقاط.

وفرض بروسيا مونشنجلادباخ التعادل بهدف لمثله على لايزبيج الذي تراجع من الوصافة للمركز السادس بثماني نقاط في حين ارتقى مونشنجلادباخ للمركز الثامن وله سبع نقاط.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء أوجسبورج العاشر في الترتيب بـ5 نقاط مع مضيفه باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني عشر وله أربع نقاط.