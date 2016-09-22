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بالفيديو - عمر جابر ' عميل مزدوج ' في فوز قاتل لبازل على لوزان

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بالفيديو - عمر جابر ' عميل مزدوج ' في فوز قاتل لبازل على لوزان بالفيديو - عمر جابر ' عميل مزدوج ' في فوز قاتل لبازل على لوزان

شارك عمر جابر مدافع بازل في الفوز القاتل الذي حققه فريقه على حساب لوزان بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء.

وحل بازل ضيفا على لوزان ضمن الجولة الثامنة من الدوري السويسري.

وسجل فرانشيسكو مارجيوتا هدف لوزان الأول في الدقيقة 36 بعدما راوغ عمر جابر.

قبل أن يساهم عمر جابر في هدف تعادل بازل في الدقيقة 67 عن طريق بيكير بيارنسون.

واستطاع بازل تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 93 عن طريق اللاعب ألفاريز بالانتا.

بهذه النتيجة وصل بازل إلى النقطة 24 في صدارة ترتيب الدوري السويسري.

الهدف الأول للوزان في بازل بعد مراوغة لعمر جابر

عمر جابر يسهم في هدف تعادل بازل أمام لوزان

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فيديو اليوم السابع

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