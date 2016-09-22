بالفيديو - بالوتيللي يقود نيس لاكتساح موناكو وتصدر الدوري الفرنسي

(إفي) قاد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي فريقه نيس لفوز عريض برباعية نظيفة على ضيفه موناكو مساء الأربعاء لينتزع منه صدارة الدوري الفرنسي.

افتتح بول بايسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 وتكفل بالوتيللي بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 30 و69.

ورفع المهاجم الإيطالي رصيده إلى أربعة أهداف مع الفريق الفرنسي الذي انتقل إليه هذا الصيف.

وعوض الاسان بيليا الذي دخل بديلا لبالوتيللي في آخر ربع ساعة ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس دانييل سوباشيتش في الدقيقة 84 بإحراز الهدف الرابع بعدها بدقيقتين.

وارتقى نيس بهذا الفوز في مباراة الجولة السادسة إلى صدارة المسابقة بـ14 نقطة متفوقا بنقطة واحدة عن كل من باريس سان جيرمان حامل اللقب وموناكو.

شاهد الأهداف

ونفض بوردو غبار هزيمته في الجولة السابقة أمام آنجيه، بفوزه بثلاثية بيضاء على مضيفه ميتز ليقفز للمركز الرابع بـ12 نقطة في حين توقف رصيد ميتز الثامن في الترتيب عند 10 نقاط.

وضع مالكوم دي أوليفيرا بوردو في المقدمة في الدقيقة 37 وضاعف جايتان لابورد الغلة في الدقيقة 71 قبل أن يكمل إيزاك تالين الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وعاد فريق ليون لدرب الانتصارات الذي حاد عنه في الجولات الثلاث الأخيرة بفوزه الساحق 5-1 على ضيفه مونبلييه ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع بينما توقف رصيد مونبلييه الثالث عشر عند ست نقاط.

كان مونبلييه هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق مورجان سانسون، لكنه انهار بعد طرد لاعبه مورجان بواتي في الدقيقة الثامنة لتستقبل شباكه خمسة أهداف حملت توقيع نبيل فقير في الدقيقة 37 من ضربة جزاء و75 وكورينتين توليسو في الدقيقة 42 و71 وماكسويل كورني في الدقيقة 75.

وتخطى أنجيه فريق كاين 2-1 ليقفز إلى منتصف الجدول بعشر نقاط في حين توقف رصيد كاين عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وفاز جانجون بهدف نظيف من ركلة جزاء نفذها جيمي برياند على ضيفه لوريان ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس في حين استمر لوريان في قاع الترتيب بثلاث نقاط.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء سانت إيتيان التاسع في الترتيب وله تسع نقاط مع مضيفه نانت صاحب المركز السادس عشر بخمس نقاط.

وبالمثل انتهى لقاء باستيا الثاني عشر في الترتيب بسبع نقاط مع ضيفه نانسي السابع عشر بخمس نقاط، بدون أهداف.