بالفيديو - مانشستر يونايتد يعود للانتصارات أمام نورثامبتون في الكأس.. وسيتي يتخطى سوانزي

حقق مانشستر يونايتد فوزا سهلا على مضيفه نورثامبتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان".

سجل أهداف مانشستر يونايتد مايكل كاريك في الدقيقة 18 وأندير هيريرا في الدقيقة 68 وماركوس راشفورد في الدقيقة 75.

بينما جاء هدف نورثامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب ألكسندر ريفيل.

بهذه النتيجة تأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 من ذات البطولة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد خسر في المباريات الثلاثة الأخيرة قبل هذه المباراة أمام كل من مانشستر سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي، وأمام فينورد الهولندي في الدوري الأوروبي.

في مباراة أخرى حقق مانشستر سيتي الفوز على سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف سيتي كل من أليكس جارسيا وجيل كليشي، بينما سجل جيلفي سيجوردسون هدف سوانزي.

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