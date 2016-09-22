دربي مانشستر جديد.. مورينيو يصطدم مرة أخرى بجوارديولا في كأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان" عن مواجهة قوية ونارية بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وبذلك تتكرر المواجهة بين جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد وجوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما لعبا ضد بعضهما في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي فاز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول في الدوري.

وتأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 من كأس الرابطة بعد الفوز على نورثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما فاز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 للبطولة.

وتقام هذه المباراة يوم 24 أكتوبر بملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.