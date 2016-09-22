النني والمحمدي يواجهان فريقان من الدرجة الثانية في كأس الرابطة

أوقعت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كابيتال وان" الثنائي المصري محمد النني وأحمد المحمدي في مواجهات سهلة نسبيا.

وتأهل أرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني لهذا الدور بعد الفوز على نوتينجام فورست برباعية نظيفة، بينما شارك المحمدي في فوز هال سيتي على ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي أرسنال مع ريدينج الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي خلال دور الـ16 من البطولة.

بينما يلعب هال سيتي مع بريستول سيتي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية أيضا.

وتقام المباراتين يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل.

فيما أسفرت القرعة عن مواجهتين ساخنتين بين الأولى وست هام يونايتد وتشيلسي والثانية بين ليفربول وتوتنام.