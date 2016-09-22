التعامل مع حروق اللسان لدى الأطفال

غالباً ما يتعرض الأطفال في السن الصغيرة إلى حروق اللسان نتيجة تناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة، وهي مشكلة تؤلم الطفل كثيراً، وتتم معالجتها من خلال خطوات بسيطة تتمثل في ما يلي:



- بداية يجب وضع مكعب من الثلج بشكل سريع في فم الطفل للتخلص من حرارة الحرق.

- يمكن رش القليل من السكر على اللسان، وهي من الطرق التي تحظى بإعجاب الأطفال.

- إعطاء الطفل القليل من اللبن الرائب أو الزبادي.

- إعطاء الطفل ملعقة من عسل النحل، وهي من الطرق الفعالة جداً في القضاء على الحروق.

- يمكن إعطاؤه ملعقة من زيت الزيتون إذا استساغ طعمه.