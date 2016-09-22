كيف يكون الجنين في الشهر الثاني من الحمل؟

لاتمر أسابيع قليلة بعد تعرف الحامل على حملها إلا ويبدأ قلقها وحيرتها عن جنينها ومراحل نموه، هنا يجيب الدكتور عبد الحميد السبيلى استشاري أمراض النساء والتوليد..

*خلال الأسابيع الأولى من هذا الشهر يتحول الجنين إلى نسخة من المولود الكامل، وفى الأسبوع السابع من عمر الجنين تكتمل ملامح أعضائه الداخلية بالرغم من أن طوله لا يزيد عن أربعة سنتيمترات، ووزنه لا يزيد عن ثلث أوقية

*يصبح للجنين عينان، أذنان، انف، شفتان، لسان..بل هناك فراغ الأسنان اللبنية مدفونة في اللثة، و جسم الجنين في هذه الفترة يكون كامل الاستدارة، له عضلاته المحددة، ومغطى بطبقة دقيقة من الجلد

*طول الذراعين لا يزيد عن طول علامة التعجب، وفى نهاية كل ذراع كف متكاملة بها أصابع، أما الساقان فان نموها أبطأ، ولكن في نفس الوقت بها ركبة والقدم وأصابع القدم

* كل هذه الأعضاء تعمل؛ المخ يرسل الإشارات التي تنظم عمل الأعضاء المختلفة؛ القلب يدق، المعدة تفرز بعض العصارات الهاضمة، الكبد ينتج بعض خلايا الدم، والكليتان تستخلصان بعض المواد الفاسدة من الدم، أما عضلات الذراعين والجسم فهي قادرة على التحرك

*إذا وصل الجنين إلى هذه المرحلة بسلام، إذن هي بداية طيبة للحياة بلا تشوه، وإذا أصاب الجنين اى سوء أو حدث خلل في تكوينه في هذه المرحلة...ففي الغالب يتخلص جسم الحامل منه، ويكون ذلك في صورة إجهاض

*في هذا الشهر قد تصاب الحامل بالمرض"عدوى الحصبة الألمانية"، وتنتقل العدوى منها إلى الجنين، ومن أكثر الأجزاء تعرضا للإصابة بالمرض في هذه المرحلة هي الأجزاء التي تكون في مرحلة النمو السريع أثناء حدوث الإصابة

* يجب ألا تتعرض الحامل في هذه المرحلة لأشعة اكس؛ لأنه من الممكن أن تؤثر الأشعة على الجنين بعد أن تصل إليه أثناء تصوير الحامل، معدل نمو الجنين في هذه المرحلة يكون ملليمترا واحدا كل يوم