الاتحاد الأوروبي : قانون "جاستا" الأمريكي ينتهك القانون الدولي

سمر العشري

ناشد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما التدخل لوقف مشروع قانون أمريكي يسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر2001 "جاستا" بمقاضاة السعودية .

وقال إنه ينتهك القانون الدولي ، وأوضح وفد الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية: "التبني والتنفيذ المحتمل لمشروع القانون سيتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصا مبدأ حصانة سيادة الدولة".

وأشار الوفد الأوروبي إلى أن الاتحاد يعتبر أن تبني القانون وتنفيذه قد تكون له عواقب غير مرغوبة مع تبني دول أخرى تشريعات مماثلة وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء .

والجدير بالذكر أن "الكونجرس" الأمريكي، أقر بأغلبية ساحقة قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو المعروف باسم "جاستا"، في رد فعل على شبهات قائمة منذ وقت طويل نفتها السعودية بأن خاطفي طائرات الركاب الأمريكية الـ4 التي استخدمت في شن هجمات في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ساندتهم الحكومة السعودية .

شبكةعيونالإخبارية

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