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بمشاركة رمضان والمحمدي.. هال يطيح بـ«ستوك» من كأس الرابطة

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بمشاركة رمضان والمحمدي.. هال يطيح بـ«ستوك» من كأس الرابطة بمشاركة رمضان والمحمدي.. هال يطيح بـ«ستوك» من كأس الرابطة

ستوك سيتي وهال سيتي

تأهل فريق هال سيتي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد نجاحه في خطف فوزًا قاتلًا على مضيفه ستوك سيتي بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعتهما بالدور الثالث من البطولة.

وبمشاركة اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي، تقدم ستوك سيتي في الدقيقة 24 عن طريق أرناوتوفيتش.

وخطف هال سيتي هدف التعادل في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق ريان ماسون، قبل أن يخطف هدف الفوز والتأهل في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة، عن طريق ماركوس هينريكسين.

وشارك المصري أحمد المحمدي المحترف في صفوف هال سيتي مع فريقة في الدقيقة 69.

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