مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط 6 عاطين بحوزتهم نصف كيلو هيروين و50 كيلو بانجو

شنت مباحث منيالقمح حملة أمنية مكبره لضبط الخارجين عن القانون ومحاربة تعاطي المخدرات وتحديداً مخدر الهيروين ، حيث تمكنت الحمله برئاسة الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيالقمح وإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالمحافظة من ضبط 6 أشخاص وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الهيروين .

حيث تمكنت الحمله من ضبط عبدالله غريب 31 سنه مقيم ميت سهيل وبحوته 23لفافه هيرين تقدر بـ50 جرام ومحمد سعد 22 سنه عاطل مقيم قرية السعديين بجوزته 41 لفافه ورقيه من الهيروين تزن حوالي 80 جرام .

كما ضبطت المباحث أحمد صبحي وشهرته العجوز ومقيم بقرية السعديين وبحوزته 100 جرام من مخدر الهيروين هيروين وأدهم محمد أحمد 25 سنه مقيم سنهوا وبحوزته 150 جرام هيروين و فرد خرطوش وطلقات .

وتمكنت الحمله من ضبط مدبولي السيد مدبولي السن 30 سنه عاطل مقيم سنهوا وبحوزته 80 جرام هيروين ومصطفي عبدالمولي 20 سنه عاطل وبحوزته 14 لفافة بانج 50 كيلو .