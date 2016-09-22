240 مليون دولار حصيلة طلاق أنجلينا جولي

سمر العشري

نفصل أشهر أزواج هوليوود النجم براد بيت والنجمة أنجلينا جولي، بعد قصة حب طويلة استمرت 12 عامًا، وبعد قرار زواج جاء متأخرًا، حيث تزوج النجمان قبل عامين فقط، ورغم ذلك تقدمت «جولي» للمحكمة بطلب الطلاق لإنهاء زواجهما.

وحسب ما تداولته بعض المواقع وتردد شائعات حول معرفة جولي بعلاقة زوجها بالممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، وخيانته لها، خلال فترة زواجهما التي استمرت عامين، الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، كما أن إدمانه على شرب الكحول كان سببًا آخر في طلب الطلاق .

وقدمت جولي الطلب أمام محكمة في لوس أنجلوس، وأرجعته لخلافات يتعذر حلها، وطلبت الحضانة الكاملة لأطفالهما الستة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و15 عاماً مع السماح لبراد بيت بزيارتهم .

ورغم أن الطلاق لم يستمر سوى عامين فقط، إلا أن تكلفته ستكون فادحة بالنسبة لـ«بيت»، ففي مايو الماضي، تم الكشف عن ثروة «بيت»، التي تبلغ حوالي 240 مليون دولار، فيما بلغت ثروة جولي 160 مليون دولار، أي أن إجمالي ثروتيهما يبلغ 400 مليون دولار، ما يجعلهما من أكثر نجوم هوليوود ثروة.

وفي حالة الطلاق سيقوم النجمان بتقسيم الممتلكات والأصول المشتركة بينهما، والتي تتضمن عدة منازل في ولاية كاليفورنيا، ومنزل في نيو أورليانز، ومنزل آخر في فرنسا «شاتو ميرافال» بتكلفة 60 مليون دولار .

وبموجب الطلاق سيتم تقسيم الثروة، التي تتضمن الأجر والممتلكات، التي حصل عليها كلًا منهما خلال فترة الزواج، بما فيها المنازل والسيارات واليخوت والمدخرات وبوليصات التأمين على الحياة، فيما يتم إعفاء الممتلكات والأموال، التي حصل عليها كلًا منهما قبل فترة الزواج، حسب ما ذكر موقع «إنترناشونال بزنس تايمز» .

أي أن ذلك ينطبق فقط على الثروات التي حصلا عليها كلًا منهما خلال العامين الماضيين، وليس طيلة الـ12 عامًا، وهي فترة علاقهتما.

ولكن في حالة ثبوت الشائعات بوجود خيانة زوجية، وعلاقة غرامية بين زوجها والممثلة الفرنسية «كوتيار»، فإن جولي سيكون لها الحق في حضانة أطفالها، كما أن ثروته التي حصل عليها قبل الزواج، والتي من المفترض أن تكون مستبعدة من تقسيم الثروة بعد الطلاق، سيتم توجيهها للإنفاق على الأطفال، ولكن لم يتم إثبات تلك الشائعات بعد.

وفي حالة وقوع الطلاق، سيكون الأمر مكلفًا، بالنسبة لبيت، كالمرة السابقة، فقد كلفه الطلاق من زوجته السابقة جنيفر أنيستون، التي انفصل عنها أيضًا بسبب علاقته بأنجلينا جولي، الكثير من الأموال، فقد وصل إجمالي ثروتيهما، آنذاك، 60 مليون دولار، حيث حصل بيت على 31 مليون دولار، فيما حصلت أنيستون على 29 مليون دولار، كما حصلت على منزل بيفرلي هيلز، خارج إطار الاتفاق .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads