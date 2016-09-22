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«البحيرة» تلغي الاحتفالات بعيدها القومي حدادًا على ضحايا مركب رشيد

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«البحيرة» تلغي الاحتفالات بعيدها القومي حدادًا على ضحايا مركب رشيد «البحيرة» تلغي الاحتفالات بعيدها القومي حدادًا على ضحايا مركب رشيد

محافظ البحيرة

قرر الدكتور محمد سلطان, محافظ البحيرة, الأربعاء، إلغاء احتفال المحافظة بالعيد القومى الذى كان مقررا إقامته بدار أوبرا دمنهور, مساء غد الخميس, وذلك مواساة لأهالى ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذى غرق اليوم أمام سواحل مدينة رشيد, على أن يتم تحديد الاحتفال فى موعد لاحق.

وكان من المقرر أن يشهد محافظ البحيرة غدا الخميس, احتفال دار أوبرا دمنهور بالعيد القومي للمحافظة بالتنسيق مع مديريتي الثقافة والشباب والرياضة, فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الانجليزية عام 1807.

أ ش أ

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