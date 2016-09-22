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«بوينج» تحصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبيع 80 طائرة لإيران

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«بوينج» تحصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبيع 80 طائرة لإيران «بوينج» تحصل على الضوء الأخضر من واشنطن لبيع 80 طائرة لإيران

بوينج أرشيفية

أعلنت شركة بوينغ الاميركية لتصنيع الطائرات الأربعاء، أأنها حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع طائرات جديدة إلى إيران، وذلك للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979.

وتغطي هذه الموافقة عقدا تقدر قيمته بنحو 25 مليار دولار وقعته بوينج مع شركة الخطوط الجوية الايرانية في يونيو الماضي، وكانت الشركتان وقعتا بروتوكول اتفاق بانتظار القرار النهائي من السلطات الاميركية.

وقال مارك سكلار، المتحدث باسم مجموعة شيكاغو “لقد حصلنا على الترخيص ونواصل التفاوض مع الخطوط الجوية الايرانية”، مضيفا أن “اتفاق البيع النهائي سيتقيد باطار الترخيص الذي اعطي لنا”.

ويشمل الاتفاق مع الخطوط الجوية الإيرانية شراء 80 طائرة.

أ ف ب

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