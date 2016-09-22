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مجلس الشيوخ الأمريكي يمهد الطريق لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار

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مجلس الشيوخ الأمريكي يمهد الطريق لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار مجلس الشيوخ الأمريكي يمهد الطريق لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار

مجلس الشيوخ الأمريكي – أرشيفية

مهد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، الطريق أمام صفقة لبيع دبابات وعتاد عسكري آخر بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية، في تأييد لحليف مقرب من الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، وذلك بعد أسبوع من إقرار الكونجرس مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة ، فيما رفضت الدول العربية والإسلامية هذا القرار، معتبرة أنه يخالف قواعد القانون الدولي وينتهك سيادة الدول.

وبحسب رويترز فقد صوت المجلس بأغلبية 71 صوتًا مقابل 27 ضد تشريع يهدف لعرقلة الصفقة.

وأحبط التصويت بأغلبية ساحقة جهودًا قادها السناتور الجمهوري راند بول، والسناتور الديمقراطي كريس ميرفي، لعرقلة البيع.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت في التاسع من أغسطس، أن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لأكثر من 130 دبابة أبرامز و20 عربة مدرعة وعتاد آخر للمملكة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن شركة جنرال داينمكس ستكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة.

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أونا

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