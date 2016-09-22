مصطفى الفقي: التطبيل والغناء للسيسي بنيويورك لا يصح

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل من دونالد ترامب، المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي، يعد أحد نجاحات الدبلوماسية المصرية.

كان الرئيس السيسي التقى أول أمس الاثنين، بالمرشحان لانتخابات الرئاسة الأمريكية «ترامب»، و«كلنتون»، في لقاء سلطت عليه الكثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية الضوء، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن التطبيل والغناء من الوفود التي سافرت مع الرئيس السيسي أمر لا يصح، مشيرًا إلى أن وجود وفود شعبية مع الرئيس بالأمم المتحدة قد يستدعي مظاهرات مضادة للإخوان.