بعد تغيير مواصفات الإستيراد…«السلع التموينية» تطرح مناقصة عالمية لشراء القمح من 16 إلى 26 أكتوبر

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة اليوم الأربعاء لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 16 إلى 26 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على السماح بدخول الأقماح وفق المواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة، منها دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، حيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الأرجوت بها 0.05%.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصلحي قد أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4 شهور.

أ ش أ