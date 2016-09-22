مران الزمالك – إسلام جمال يشارك بالمسكنات.. ورسالة من سليمان للاعبين

شارك إسلام جمال مدافع الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء في المغرب بالاستعانة ببعض المسكنات.

ويعاني المدافع من رشح بسيط في الركلة.

ويواجه الزمالك الوداد المغربي يوم السبت بعد أن كان حسم مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية دون مقابل في برج العرب.

وقام مؤمن سليمان المدير الفني بإلقاء محاضرة قبل المران شدد فيها على ضرورة التركيز في اللقاء وعدم الاستهانة بالخصم بالنظر للقاء الذهاب.

وخاض الزمالك مرانا خفيفا اقتصر على الأمور التكتيكية في منتصف الملعب.

ويواجه الزمالك – في حال تخطيه للوداد – الفائز من زيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وكان الفريق الزامبي قد فاز في لقاء الذهاب 2-1 على أرضه.