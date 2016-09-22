السلطات التركية تغلق «بيت دعارة» لعدم مطابقته شروط النظافة

قالت صحيفة زمان التركية المعارضة إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على سيدتين أثناء حملة على صالون تدليك يعمل دون ترخيص في مدينة أضنة جنوب تركيا وذلك لعدم النظافة ولعدم الحصول على تصريح.

وبحسب الصحيفة فقد قامت قوات الشرطة بتشميع الصالون الذي تبين أنه لا يمتلك وثيقة تفيد مطابقته لشروط النظافة.

والتقت الشرطة بأحد الزبائن بعد خروجه من الصالون، حيث أشار إلى أنه التقى بسيدة وأنه دفع لها 150 ليرة «نحو 55 دولار»، من أجل تدليكه، مؤكدًا أنها عرضت عليه خدمات جنسية وفي المقابل منحها 100 ليرة.

وتم اعتقال «أصلي ب.» و«شفاء و.» بتهمة عدم الاهتمام بالنظافة أثناء العمل غير أنهما رفضتا التهم الموجهة إليهما أثناء إدلائهما بإفاداتهما،وتم نقلهما إلى المحكمة عقب الانتهاء من أخذ أقوالهما.

يُذكر أن أحد الاجراءات الأولية لحكومة أردوغان فور توليها السلطة عام 2002 كان إزالة الدعارة من قائمة الجرائم.