أخبار عاجلة

موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السلطات التركية تغلق «بيت دعارة» لعدم مطابقته شروط النظافة

Google+ Print
السلطات التركية تغلق «بيت دعارة» لعدم مطابقته شروط النظافة السلطات التركية تغلق «بيت دعارة» لعدم مطابقته شروط النظافة

رجب طيب أردوغان – أرشيفية

قالت صحيفة زمان التركية المعارضة إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على سيدتين أثناء حملة على صالون تدليك يعمل دون ترخيص في مدينة أضنة جنوب تركيا وذلك لعدم النظافة ولعدم الحصول على تصريح.

وبحسب الصحيفة فقد قامت قوات الشرطة بتشميع الصالون الذي تبين أنه لا يمتلك وثيقة تفيد مطابقته لشروط النظافة.

والتقت الشرطة بأحد الزبائن بعد خروجه من الصالون، حيث أشار إلى أنه التقى بسيدة وأنه دفع لها 150 ليرة «نحو 55 دولار»، من أجل تدليكه، مؤكدًا أنها عرضت عليه خدمات جنسية وفي المقابل منحها 100 ليرة.

وتم اعتقال «أصلي ب.» و«شفاء و.» بتهمة عدم الاهتمام بالنظافة أثناء العمل غير أنهما رفضتا التهم الموجهة إليهما أثناء إدلائهما بإفاداتهما،وتم نقلهما إلى المحكمة عقب الانتهاء من أخذ أقوالهما.

يُذكر أن أحد الاجراءات الأولية لحكومة أردوغان فور توليها السلطة عام 2002 كان إزالة الدعارة من قائمة الجرائم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا