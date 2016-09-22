تجديد حبس مسجل خطر عاشر ابنته جنسيا لمدة 9 سنوات فى الخانكة بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج لمدة 9 سنوات، وكان يهددها بالقتل إذا أبلغت أحدا بما يقترفه معها طوال هذه السنوات.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من "أ . ه . ع" 17 سنة، تتهم فيه والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج لمدة 9 سنوات، وأنه كان يعتدى عليها بالضرب إذا رفضت أوامره، وأنه كان يجبرها على ذلك بعد خروج أمها من المنزل.

وقالت الفتاة فى بلاغها، إن والدها "هشام . ع " 55 سنة، مسجل خطر سرقات، اعتاد اغتصابها لمدة 9 سنوات، وكان يجبرها على ذلك ويهددها إذا أخبرت أحد بما يفعله معها.

وبإجراء تحريات المباحث، برئاسة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، تبين صحة البلاغ، وتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وتمكن النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث المركز من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

تحرر محضرا بالواقعة حمل رقم 17571 لسنة 2016 جنح مركز الخانكة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة، بحبس الأب المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وعرض ابنته المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان عما إذا تعرضت للاعتداء الجنسى من عدمه، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما تمهيدا لإحالته للمحاكمة.