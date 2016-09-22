مجلس الوزراء: "التموين" لم تتمكن من استيراد قمح "زيرو إرجوت"

أكد السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر العمل بالمواصفات المصرية المعمول بها من عام 2010، باستيراد النسب المسموح بها لفطر الأرجوت فى القمح الخام بالمواصفات القياسية المصرية 0.05%، وهى نفس النسب التى يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية.

وقال القاويش فى مداخلة هافية مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن النسب المسموح بها لفطر الأرجوت فى القمح الخام بالمواصفات القياسية المصرية 0.05%، غير ضارة بصحة الإنسان أو صحة النبات.

وأوضح ان الحكومة حريصة على صحة المواطنين والنبات فى مصر، مضيفاً: "عندما تقدمت التموين بطرح لاستيراد شحنات من القمح بنسبة زيرو إرجوت، لم تتكمن من ذلك".