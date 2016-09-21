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السلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد القمح من كل المناشئ

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السلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد القمح من كل المناشئ السلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد القمح من كل المناشئ

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد قمح من الخارج من كل المناشئ منذ قليل، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل مواصفات استيراد القمح والعودة للمواصفات العالمية لاستيراد القمح.

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن بدء تلقى العروض من الموردين سيبدأ غدًا الخميس، لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 16 إلى 26 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على السماح بدخول الأقماح وفق المواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، حيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الأرجوت بها 0.05%.

وكان وزير والتجارة الداخلية محمد علي مصلحي قد أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4 شهور..

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